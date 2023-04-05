Эксперт прокомментировал обвинения против Трампа

Экс-президента США пытаются не допустить до выборов

Чего же в деле Трампа больше - закона или политики? Грозит ли 45-му президенту США реальное наказание? И действительно ли окружение Байдена так боится конкурента, что пытается сорвать Трампу его возможную будущую предвыборную кампанию?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с политологом Сергеем Марковым.

"Будущий президент США – его сейчас пытаются посадить и не допустить до выборов. Трамп по социологии (социологические исследования – прим. ред.) сейчас выигрывает выборы с солидным результатом. Так что фальсифицировать будет сложно. Его политическая программа нравится большинству американцев", - заявил он.

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