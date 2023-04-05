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"Змей Горыныч" уничтожил противотанковые и противопехотные мины ВСУ

09:09
  • среда
  • 05 апреля 2023

Появились кадры боевой работы самоходных реактивных установок разминирования

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы самоходных реактивных установок разминирования "Метеорит", задействованных в спецоперации.

Сами бойцы называют эту машину "Змей Горыныч" - она применяется для расчищения проходов в минных полях. На этот раз наши разведчики с помощью беспилотников обнаружили опорный пункт радикалов и передали его координаты.

Для безопасного подхода к противнику использовали "Метеорит", который приблизился на дистанцию выстрела и нанёс точный удар, уничтожив противотанковые и противопехотные мины. По освобождённому коридору прошли наши подразделения для освобождения территории от радикалов.

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