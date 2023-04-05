В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

Бойцы проявили мужество

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военных. Мотострелковая рота под командованием капитана Даниила Кизика освобождала один из населённых пунктов от украинских националистов, которые использовали мирное население в качестве живого щита. Именно поэтому Даниил отказался от применения тяжёлого вооружения и вместе с сослуживцами одновременно вёл бой с радикалами и эвакуировал стариков, женщин и детей.

Старший наводчик рядовой Аюр Очиров, действуя в составе артиллерийского расчёта, прикрывал подразделения российских десантников. Во время боя с превосходящими силами украинских радикалов Аюр уничтожил две бронемашины, одну БМП и большое число боевиков. Неонацисты понесли серьёзные потери и отступили.

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