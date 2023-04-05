Трамп заявил, что США катятся в ад

Бывший американский лидер прокомментировал уголовные обвинения

США катятся в ад, экономика страны разваливается, а доллар вскоре потеряет статус мирового стандарта для расчётов. Дональд Трамп сделал множество резких заявлений, выступая в своем поместье во Флориде.

Туда экс-президент прилетел из Нью-Йорка, где ему предъявили уголовные обвинения сразу по 34-м пунктам. Трамп все происходящее иначе как "политическим заказом" не называет и обвиняет Байдена в том, что его политика приблизила мир к третьей мировой войне.

Сегодня отовсюду звучат неприкрытые угрозы о применении ядерного оружия, отметил Трамп, и напомнил, что в его бытность президентом услышать такое было невозможно. Также в своей речи Дональд Трамп припомнил нынешнему главе Белого дома позорный вывод американских войск из Афганистана.

"Наш некомпетентный выход из Афганистана, где мы оставили американских друзей и оборудование на сумму 85 миллиардов долларов, лучшее в мире военное оборудование, потеряли 13 блистательных жизней. По моему мнению, это самое позорное время в истории нашей страны", - заявил Трамп.

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