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Ударный дрон ВСУ атаковал Запорожскую АЭС

08:01
  • среда
  • 05 апреля 2023

На станции присутствуют наблюдатели МАГАТЭ

ВСУ предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС. Украинский ударный дрон упал в непосредственной близости от станции. Установлено, что аппарат польского производства.

Глава МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС
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"Вес аппарата составлял более двух килограммов. Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами", — приводит РИА Новости комментарий командира подразделения ВС России, обеспечивающего безопасность АЭС.

Украинских боевиков не остановил тот факт, что на ЗАЭС с 1 сентября прошлого года на постоянной основе находятся эксперты МАГАТЭ. Двадцать девятого марта станцию посещал гендиректор международного агентства Рафаэль Гросси, он в очередной раз убедился, что здесь нет наступательных вооружений.

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