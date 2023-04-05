Польша готовит Зеленского к переговорам с Россией

Это цель поездки украинского лидера в Варшаву

Украинский конфликт пора завершать политическим путем. Кризис зашел в "стратегический тупик", приближается момент, когда придется переходить к переговорам. Для подготовки к ним и едет в Варшаву Владимир Зеленский, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"У украинцев нет военного потенциала, который позволил бы им отбить 20% территории, включая Крым", - сказал генерал в интервью изданию Rzeczpospolita.

По словам военного, накапливающаяся усталость Запада от конфликта на Украине способствует урегулированию ситуации. Скшипчак подчеркнул: для Зеленского важно, что это не "секретная поездка поездом ночью", а официальный визит президента Украины к президенту Польши. У украинского лидера есть военная помощь, однако теперь ему нужно создать вокруг себя атмосферу политической поддержки. Она Зеленскому особенно необходима, когда близится конец конфликта.

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