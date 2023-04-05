Израиль нанес удар по сектору Газа

Произошло очередное обострение конфликта

Самолеты Вооруженных сил Израиля нанесли удары по объектам в секторе Газа

Удары пришлись по объектам в центральной и южной частях региона. На данный момент информации о пострадавших нет, пишет агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что с территории сектора Газа в направлении Израиля были выпущены девять ракет. Четыре из них были перехвачены. Остальные угрозы не представляли. Алгоритм ЗРК "Железный купол" реагировать на них не стал.

"Они все упали на открытой местности и не перехватывались в соответствии с политикой", - написал в Twitter представитель израильской армии Авихай Эдри.

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