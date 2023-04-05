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"Тройной удар": в Лондоне оценили решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

08:57
  • среда
  • 05 апреля 2023

Саудовская Аравия отворачивается от западных стран

Западу нанесен тройной удар – так оценивают британские аналитики решение стран — членов ОПЕК+ сократить нефтедобычу. В частности, высокие цены на нефть еще больше подогреют инфляцию.

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"Удар по Западу будет тройным. Высокие цены на нефть будут поддерживать инфляцию на высоком уровне", — пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Мелисса Лоуфорд.

Кроме того, отмечает автор, рост цен на нефть подрывает санкции в отношении России - ее нефтяные прибыли пойдут вверх. Более того, по мнению экспертов, санкции на российскую нефть и без того запоздалые, они вступили в силу только в декабре 2022 года.

Также угрожающий сигнал поддержкой решения ОПЕК+ послала Саудовская Аравия. Принц Мухаммед ибн Салман, фактически, вручил Путину свое самое мощное оружие. А в целом Эр-Рияд отворачивается от западных стран и больше тяготеет к Китаю.

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