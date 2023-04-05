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Fox News: Трампу грозит до 136 лет заключения

08:46
  • среда
  • 05 апреля 2023

Фактический приговор будет мягче

Экс-президенту США Дональду Трампу по предъявленным обвинениям грозит наказание в 136 лет тюрьмы.
Трампу собираются предъявить обвинение по 34 пунктам

Срок подсчитал телеканал Fox News. При этом журналисты предположили, что фактический приговор будет намного мягче.

В материале сказано, что фальсификация деловых документов считается проступком и поднимается до ранга преступления в случае наличия попытки скрыть другое преступление.

Ранее Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора с целью нарушения избирательного права. По мнению следствия, Трамп в ходе предвыборной кампании в 2016 году якобы выплатил порноактрисе Сторми Дэниелс крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с политиком.

Сам Трамп заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена.

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