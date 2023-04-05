Названы сроки вступления Швеции в НАТО

Все условия выполнены
Швеция должна стать полноправным участником НАТО до саммита альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.
Такое мнение высказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Все условия для вступления в альянс уже выполнены.
Ранее такие же сроки называли министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Моя цель по-прежнему заключается в том, чтобы после выборов в Турции (выборы президента пройдут в мае - прим. ред.), но до саммита в Вильнюсе мы могли бы также ратифицировать вступление Швеции", - объявил глава альянса.
4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Ее флаг был поднят на флагштоке перед штаб-квартирой альянса.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"