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Названы сроки вступления Швеции в НАТО

09:36
  • среда
  • 05 апреля 2023

Все условия выполнены

Швеция должна стать полноправным участником НАТО до саммита альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.
Генсек НАТО объявил о выполнении Швецией всех условий по членству

Такое мнение высказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Все условия для вступления в альянс уже выполнены.

Ранее такие же сроки называли министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Моя цель по-прежнему заключается в том, чтобы после выборов в Турции (выборы президента пройдут в мае - прим. ред.), но до саммита в Вильнюсе мы могли бы также ратифицировать вступление Швеции", - объявил глава альянса.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Ее флаг был поднят на флагштоке перед штаб-квартирой альянса.

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