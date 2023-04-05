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Киевские неонацисты бросают позиции: что сейчас происходит в Артемовске

11:40
  • среда
  • 05 апреля 2023

Полностью освобождена промзона

Российские штурмовые группы взяли под контроль железнодорожную станцию в центре Артёмовска. Полностью освобождена промзона, а также территория школы №11. Киевские неонацисты бросают позиции и отступают на запад. Тяжёлая ситуация для боевиков складывается в Авдеевке. Наши войска наступают сразу с нескольких направлений.
Над Артемовском - триколор, Авдеевка - в полукольце: свежие сводки СВО

Из капонира выезжает машина необычной конструкции. Это УР-77 "Метеорит" - самоходная установка разминирования. Ее задействуют, когда позиции противника защищены минным полем. С помощью подрыва снаряда экипаж вызывает мощную ударную волну – происходит детонация.

В результате возникает безопасный проход шириной 6 метров. А укрепления противника складываются как карточный домик. У противника нет надежной защиты при появлении в небе беспилотников "Ланцет". На этот раз барражирующий боеприпас поразил гаубицу М777. Дорога на Артемовск сейчас напоминает кладбище техники – преимущественно, западного образца. В самом городе отправка на передний край обороны ВСУ – билет в один конец, рассказывает украинский военный.

На участке Артемовском и Северском поражен склад боеприпасов ВСУ. На Донецком направлении противник пытается вести разведку, эти вылазки фиксируют операторы квадрокоптеров и неприятеля накрывают огнем артиллерии.

Сейчас оператор беспилотных летательных аппаратов – одна из самых востребованных военных специальностей.  Как управлять устройством, обходить средства радиоэлектронной борьбы, а также выявить скрытые огневые позиции противника, бойцов обучают опытные инструкторы.

Этой ночью с помощью беспилотника украинские военные атаковали территорию Запорожской АЭС – ударный дрон польского производства упал в непосредственной близости от энергоблока. Специалисты уже установили, что мощность заряда – 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Всего неделю назад станцию посещал генеральный директор МАГАТЭ – Рафаэль Гросси лично убедился, что на станции нет наступательных видов вооружения. А значит, Киев вновь предпринял атаку на сугубо гражданский объект и подверг риску аварии на крупнейшей АЭС в Европе.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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