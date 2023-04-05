Европа начинает понимать, что поставки оружия не помогут Киеву

Между тем Вашингтон продолжает подливать масла в огонь

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере двух миллиардов 600 миллионов долларов. В него вошла крупная партия боеприпасов, в том числе для комплексов "Пэтриот" и систем "Хаймарс", радары, бронированные машины. Пока Вашингтон продолжает подливать масла в огонь, в Европе все очевиднее становится тот факт, что никакое оружие не поможет Киеву вернуть Донбасс. И это, похоже, начинают осознавать даже самые ярые русофобы Старого Света.

Владимир Зеленский сегодня приехал в Польшу. Планируются переговоры о военной помощи Украине и шаги по вступлению в ЕС и НАТО. Однако наблюдатели видят в этом визите, который объявлен как официальный, новый смысл.

"Думаю, что это первая из серии подобных поездок. Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки. У него есть военная помощь, но сейчас, на мой взгляд, ему нужна именно политическая поддержка. В настоящее время всё указывает на приближение момента, когда придётся завершить конфликт политическим путём", - заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак.

Усталость на Западе от конфликта на Украине, очевидно, накапливается. Прежде всего, все меньше сторонников поддержки Киева среди простых граждан. В Италии - митинг против НАТО и проамериканской политики правительства в целом, и прекращения поставок оружия на Украину в частности.

К тому же, на Западе начинается череда выборов. Наиболее интересные предстоят в США. И мотивировать электорат принять то или иное решение словами о поддержке киевского режима довольно сложно. Действительно ли Варшава станет первым местом, где на Зеленского начнут оказывать давление начать мирные переговоры, которые он ранее запретил своим указом, пока достоверно неясно.

Накануне президент Украины сделал очередные воинственные заявления. Пригрозил Москве трибуналом и международными судами, а также поблагодарил Канаду и США за пять миллиардов помощи и приветствовал вступление Финляндии в НАТО. Сама Украина рвется в альянс изо всех сил, но накануне после встречи глав МИД организации генсек организации Столтенберг напомнил:

"Мы все понимаем, что для содержательного прогресса по этому вопросу первый шаг - сохранение Украины как независимой нации. Поэтому НАТО оказывает Украине беспрецедентный уровень поддержки и продолжит это делать".

Столтенберг пытался выглядеть уверенным и демонстрировать единство альянса. Но на поверку его нет. Да, Финляндия принята в НАТО, но Швеция – нет, возражают Турция и Венгрия. К тому же, по мнению главы венгерского МИДа, единство организации подрывает и приглашение на встречу украинского министра иностранных дел Кулебы. Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит никакую интеграцию Украины до возвращения прав закарпатским венграм. Да и НАТО в целом, по его мнению, не мешало бы задуматься о своей политике в отношении Киева.

"Подавляющее большинство стран-членов НАТО посылает оружие Украине. Очень важно, чтобы этого не происходило на уровне альянса. Главное, на чем нам надо настаивать – что НАТО не сторона конфликта, не посылает оружия и все делает для того, чтобы не могло быть прямой конфронтации между альянсом и Россией. Но мы видим, что страны-члены поодиночке уже далеко зашли в этом вопросе. И из их выступлений не создается впечатления, что они хотели бы изменить эту политику или задумывались о том, чтобы сделать несколько шагов назад", - заявил Сийярто.

Но шаги пока делаются только вперед. То же принятие в альянс Финляндии оценили в Китае. Эксперты газеты "Глобал Таймс" считают, что это может поставить под угрозу безопасность не только северной страны, но и всей Европы. Поэтому самым рациональным выбором для Финляндии и для Швеции было бы продолжать придерживаться нейтралитета.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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