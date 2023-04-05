В МИД России назвали арест Трампа кризисом либеральной идеологии

Экс-президенту США предъявили обвинения по 34 пунктам

Кризис либеральной идеологии - так в нашем МИДе охарактеризовали арест экс-президента США Дональда Трампа. 45-й глава Белого Дома стал первым из лидеров американского государства, который оказался фигурантом уголовного дела.

Громкий судебный процесс над Дональдом Трампом мгновенно стал главной мировой сенсацией. Обложки ведущих зарубежных изданий как будто сошли с одного типографского станка. В самих Штатах ажиотаж ещё больше. Сторонники бывшего президента оккупировали дороги на въезде в поместье. Когда политик поднимается на трибуну, его встречают как героя. Даже подконтрольные демократам СМИ вынуждены демонстрировать выступление. Правда, трансляцию обрывают, как только доходит до неудобных тем и критики оппонентов.

"Никогда не думал, что нечто подобное может случиться в Америке. Единственное преступление, которое я совершил, - бесстрашно защищал страну от тех, кто хочет её разрушить. Наша экономика разваливается, инфляция вышла из-под контроля. Наша валюта скоро перестанет быть мировым стандартом. И теперь эти радикальные левые хотят вмешаться в наши выборы, используя правоохранительную систему", - заявил Трамп.

Трамп мрачен. Около двух часов он провёл под арестом - этого требует американский закон при предъявлении обвинений. Унизительных процедур вроде публичного надевания наручников удалось избежать, но обстановка всё равно была гнетущей. Процесс как специально провели на Манхеттене, где популярность республиканцев стремится к нулю и присяжные, скорее всего, будут предвзяты.

Обвинение содержит 34 пункта. По каждому может грозить до 4 лет тюрьмы - хотя на полноценное преступление не тянет ни один. Но стараниями прокурора и действующей власти подозрения проходят по тяжким статьям.

Дело пытаются представить как попытку повлиять на результат выборов. Якобы адвокаты Трампа заплатили порноактрисе и ещё нескольким людям за молчание о фактах, которые могли бросить тень на репутацию кандидата. Почему никто не судит Байдена за попытку замолчать скандальную историю с ноутбуком его сына в период избирательной кампании, вопрос риторический.

"Верховенство права умерло в этой стране. По идее, никто не должен быть выше или ниже закона. Но только не в том случае, если ваше имя - Дональд Трамп", - отметил адвокат Джо Такопина.

Республиканцы не скупятся на эпитеты. Называют дело политическими репрессиями, позором и смертью демократии. Сейчас Трамп - фаворит внутрипартийной предвыборной гонки. Его популярность на фоне судебного процесса только растёт. В то время как рейтинги демократов стремительно падают. Трампу всеми силами пытаются помешать. Если не посадить, то как минимум - отвлечь от избирательной кампании. Слушания по существу начнутся в январе - как раз в самый её разгар.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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