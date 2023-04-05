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В столкновениях в мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев

12:10
  • среда
  • 05 апреля 2023

Более 300 человек задержаны

Сотни задержанных и десятки раненых. Израильские силовики провели масштабный рейд в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Штурм был похож на пиротехническое шоу.

Полицейские ворвались в молельный зал и принялись забрасывать палестинцев светошумовыми гранатами, файерами и петардами. Начался хаос. Несколько человек попытались оказать сопротивление. Силовики избили их дубинками.

По данным СМИ, полиция также применила отравляющий газ и резиновые пули. Более 300 человек задержали и перевезли на израильскую военную базу. После рейда в нескольких городах на Западном берегу реки Иордан начались акции протеста, которые быстро переросли в беспорядки.

Ночью из Сектора Газа были запущены 9 ракет. Большую часть перехватили израильские системы ПВО. Последовали ответные удары. Действия Израиля осудили Иордания и Египет. В марте при посредничестве этих государств состоялись встречи, на которых стороны договорились остановить эскалацию.

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