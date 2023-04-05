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Собянин рассказал о поддержке масштабных инвестпроектов столичной промышленности

10:45
  • среда
  • 05 апреля 2023

Заключены договоры с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях

14 столичных инвесторов получат на льготных условиях землю для реализации своих масштабных проектов. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего было выделено свыше 30 гектаров. В результате в Москве построят заводы по выпуску строительных и отделочных материалов, мебели, продуктов питания, а также электроники и комплектующих для автомобилей.

Так, в Молжаниновском районе появится деревообрабатывающее производство. Новые предприятия создадут также в Зеленограде, Косино-Ухтомском районе, Ново-Переделкине, Митине и Выхино-Жулебине.

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