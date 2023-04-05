Народный фронт в рамках проекта "Все для победы" запустил новый сбор

Принять участие в акции может каждый

Новая инициатива Общероссийского народного фронта. К годовщине проекта "Все для Победы" представители движения совместно с военными корреспондентами и журналистами открывают новый сбор в поддержку наших бойцов, сражающихся в Донбассе.

Принять участие в акции может каждый. Достаточно зайти на сайт Народного фронта, где размещена подробная инструкция. На собранные средства будут закуплены свыше 200 квадроциклов для 50 подразделений и 2,5 тысячи рюкзаков для военнослужащих с самым необходимым на передовой оборудованием и экипировкой.

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