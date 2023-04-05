В Никитском ботаническом саду стартовал парад тюльпанов

Участники прошли строгий отбор

Палитра, которой позавидует любой художник. В Никитском ботаническом саду стартовал ежегодный парад тюльпанов. Его участники прошли строгий отбор, представлены только лучшие и наиболее устойчивые сорта со всего мира. В этом году их около 200.

Чтобы передать такое многообразие цветов и оттенков, не то что палитры художника – цифровых возможностей современной техники не хватит!

Пионовидные, бархатистые, лилияцветные и с бутонами в форме короны – поражает разнообразие форм и контрасты от нежно-абрикосового до небесно-голубого - тончайшие переходы от ярко-огненного заката до цвета утренней зари.

На площадке – 160 тысяч тюльпанов! 200 сортов, большая часть – иностранная селекция. Даже несмотря на санкции, луковицы передают коллеги ученые со всего мира.

"У нас, у ученых, своя дипломатия и хорошие отношения с коллегами мы стараемся поддерживать всегда. Главная цель Никитского сада – собрать самое лучшее, что есть в мире, и сделать свое", - рассказал директор НБС Юрий Плугатарь.

На цветочном ковре в качестве узора – две птицы Феникс. Клумбы – словно переливающиеся огненные перья. Яркую композицию лучше всего видно с высоты птичьего полета.

"Этот участок – это наша такая большая сцена, на которой у нас проходит два представления. И второе – это бал хризантем. Хризантемы у нас выращивают в июне, в ноябре они еще цветут. Как только они отцветают, их выкапывают и сажают луковицы тюльпанов", - рассказала заведующая лабораторией цветоводства НБС Вера Зыкова.

То, что для нас произведение искусства, для сотрудников сада – научно-испытательный полигон. Чтобы попасть на российские клумбы, восторженных отзывов посетителей недостаточно! Придется пройти строгий отбор.

Изогнутые в разные стороны лепестки, нежно-розовый оттенок – это так называемый попугайный вид. Новинка – сорт Кабана. Тюльпан ранний и сейчас у него пик цветения. Впереди испытания – ученые проверят его на устойчивость к болезням и климатическим условиям. Кто знает, может через пару лет именно такие букеты будут популярны на 8 марта.

150 сортов уже распустились. Остальные начинают раскрываться. Погода пока не жаркая, а значит окунуться в это цветочное море можно будет и на майских праздниках.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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