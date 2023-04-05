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Зеленский впервые прибыл в Польшу с официальным визитом

10:09
  • среда
  • 05 апреля 2023

Не исключено, что будет затронута тема переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу.

Об этом в среду, 5 апреля, сообщила радиостанция RMF FM, ссылаясь на неофициальные источники.

Это первый официальный визит Зеленского в Польшу, до этого посещал территорию республики лишь транзитом или для коротких рабочих встреч.

Ожидается, что президент Польши Анджей Дуда встретит украинского лидера в президентском дворце. Также ожидаются встречи с премьер-министром республики Матеушем Моравецким, местными жителями и украинскими беженцами.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Владимир Зеленский посетит Варшаву для того, чтобы подготовится к переговорам с Россией.

"Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки. У него есть военная помощь, но сейчас, когда близится конец конфликта, на мой взгляд, ему нужна именно политическая поддержка", — заявил польский генерал (цитата по РИА Новости).

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