Анкара уточнила число погибших при февральском землетрясении

Власти уточняют, что количество может вырасти

Турецкие власти уточнили число погибших в результате февральских сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны. По данным МВД, жертвами стихии стали более 50 тысяч человек.

"Число погибших составляет 50 399 человек. Идентификация жертв продолжается, число может обновляться", - приводит слова главы МВД Сулеймана Сойлу телеканал CNN Türk.

Удар стихии 6 февраля пришелся на провинцию Кахраманмараш на юго-востоке Турции. С интервалом в девять часов были зафиксированы два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.

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