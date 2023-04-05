ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Анкара уточнила число погибших при февральском землетрясении

10:00
  • среда
  • 05 апреля 2023

Власти уточняют, что количество может вырасти

Турецкие власти уточнили число погибших в результате февральских сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны. По данным МВД, жертвами стихии стали более 50 тысяч человек.

Число жертв землетрясения в Турции превысило 50 тысяч
В Турции оценили материальный ущерб от землетрясений

"Число погибших составляет 50 399 человек. Идентификация жертв продолжается, число может обновляться", - приводит слова главы МВД Сулеймана Сойлу телеканал CNN Türk.

Удар стихии 6 февраля пришелся на провинцию Кахраманмараш на юго-востоке Турции. С интервалом в девять часов были зафиксированы два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.