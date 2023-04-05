Американский подполковник назвал срок ликвидации ВСУ

Запланированное наступление окончательно ослабит украинскую армию

Вооруженные силы Украины едва ли доживут до конца года. Перспективы ВСУ оценил подполковник американской армии Дэниел Дэвис. Военный эксперт считает, что запланированное на весну контрнаступление, независимо от его исхода, критически ослабит армию.

"Неудачное наступление может оставить украинские вооруженные силы в таком ослабленном состоянии, что они едва ли доживут до конца года как сплоченная сила. Успешное наступление также может настолько ослабить их, что они станут уязвимыми для российской контратаки", — пишет Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

Автор подчеркивает, что положение Украины усугубляется численностью войск и количеством оружия, которым располагает Россия. Дэвис отмечает: после того, как основные ударные силы ВСУ истощатся, для защиты страны не останется ничего, кроме войск национальной гвардии. Резервов для пополнения уже не будет.

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