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Автомобиль с двумя детьми провалился в яму с кипятком в Петербурге

10:48
  • среда
  • 05 апреля 2023

Пострадали четыре человека, в том числе сотрудники МЧС

В Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком, из-за чего под землю провалился автомобиль с пассажирами.

Инцидент произошел В Адмиралтейском районе. В машине находились мужчина и двое детей, их удалось спасти.

На данный момент известно о четырех пострадавших – водитель, маленький пассажир и двое сотрудников МЧС.

Движение на Рижском проспекте частично ограничено, улицу заволокло клубами пара. На месте работают экстренные службы, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

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