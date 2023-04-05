В Свердловской области двух человек задержали за шпионаж в пользу Украины

Возбуждено уголовное дело

В Свердловской области задержаны двое граждан России за шпионаж на предприятии оборонно-промышленного комплекса в пользу Украины. Об этом сообщили в ФСБ.

Супружеская пара передала киевским спецслужбам сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против наших Вооружённых сил. На допросе задержанные признались, что за чертежи им заплатили около 100 тысяч рублей.

В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли приспособления для шпионажа. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

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