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Американскую военную базу открыли в Польше

11:05
  • среда
  • 05 апреля 2023

По соседству расквартирована авиационная бригада США

Новый американский военный объект появился в Польше. База материального обеспечения войск США открылась в Повидзе Великопольского воеводства.

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"База, которую мы сегодня открываем, создана по образцу баз США, функционирующих много лет в Западной Европе", - сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Создание в Повидзе базы Блащак анонсировал еще в ноябре прошлого года. Министр отмечал, что в этом селе расквартирована авиационная бригада США, вооруженная ударными вертолетами Apache.

Блащак заявил, что открытие базы усилит безопасность Польши и всего восточного фланга НАТО, а также значительно снизит время реагирования военных США. На польской территории расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО. Большая часть из них – военнослужащие армии США, передает РИА Новости.

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