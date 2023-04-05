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Россия потребовала освободить наместника Киево-Печерской лавры

11:25
  • среда
  • 05 апреля 2023

Митрополит нуждается в медицинской помощи

МИД России потребовал немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

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С таким заявлением спецпредставитель министра иностранных дел по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.

Митрополит Павел нуждается в медицинской помощи, говорится в распространенном сообщении МИД. Москва глубоко переживает за судьбу владыки Павла, находящегося под домашним арестом и в "электронных кандалах".

"Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру", - заметил спецпредставитель главы МИД.

1 апреля Шевченковский районный суд Киева поместил наместника Киево-Печерской лавры под домашний арест на два месяца. Его обвиняют в в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и поддержке действий России на Украине.

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