Россия потребовала освободить наместника Киево-Печерской лавры

Митрополит нуждается в медицинской помощи

МИД России потребовал немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

С таким заявлением спецпредставитель министра иностранных дел по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.

Митрополит Павел нуждается в медицинской помощи, говорится в распространенном сообщении МИД. Москва глубоко переживает за судьбу владыки Павла, находящегося под домашним арестом и в "электронных кандалах".

"Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру", - заметил спецпредставитель главы МИД.

1 апреля Шевченковский районный суд Киева поместил наместника Киево-Печерской лавры под домашний арест на два месяца. Его обвиняют в в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и поддержке действий России на Украине.

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