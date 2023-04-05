В Госдуму внесли проект о длинных выходных с 1 по 9 мая

Они могут наступить уже в этом году

Фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода.

Законопроект предусматривает перенос на май четырех дней с конца новогодних праздников. В партии считают, что большинство граждан на январских выходных никуда не уезжает и проводит время перед телевизором

"Хватит издеваться над людьми. Сейчас у нас выходные - с 29 апреля по 1 мая. Потом во вторник на работу на четыре дня, и назад на дачу <…> В мае погода отличная. Лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами", - сказал заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков (цитата по агентству "Москва").

Если документ примут оперативно, то отдыхать с 1 по 9 мая мы будем уже в этом году.

Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов - с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше - январские праздники будут с 1 по 3 января, плюс Рождество 7 января, а майские без перерывов, с 1 по 9 мая", - пояснил Даванков.

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