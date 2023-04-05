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Эстония закрыла доступ к российским телеканалам в интернете

11:33
  • среда
  • 05 апреля 2023

Власти объясняют это "защитой эстонского информационного пространства"

Жителей Эстонии лишили возможности смотреть запрещенные в Европейском союзе российские телеканалы в интернете. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора закрыл доступ к 53 доменам.

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"TTJA закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещенные в ЕС российские телеканалы, и проинформировал об этом интернет-провайдеров", - сообщила пресс-служба ведомства.

Глава департамента Кристи Тальвинг заявила, что работа по защите эстонского информационного пространства идет эффективно. Она отметила, что в Эстонии уже запрещено вещание 50 российских телеканалов и ограничен доступ к 80 сайтам, на которые наложены санкции.

По всей Эстонии ранее была прекращена трансляция каналов "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International, передает РИА Новости. Позже "черный список" пополнили еще 12 телеканалов.

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