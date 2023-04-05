В России с коронавирусом госпитализированы 1294 человека

Скончались 36 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1294 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 5 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 8636 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 11807 человек, скончались 36 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 1519 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 118. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 947 человек, в Московской области – 169.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22679739 случаев заболевания, зарегистрировано 397420 летальных исходов.

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