Андрей Бочкарёв: До конца года в Москве планируется достроить шесть станций метро

На трех новых станциях "салатовой" линии ведутся архитектурно-отделочные работы

До конца года на радиальных линиях столичной подземки планируется достроить шесть станций. Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

"Сейчас на трех новых станциях "салатовой" линии ведутся архитектурно-отделочные работы и монтируются инженерные системы", - отметил он.

По словам Бочкарева, общую готовность участка Солнцевской линии от "Рассказовки" до "Аэропорта "Внуково" можно оценить более чем в 70%. Там ведутся работы по сооружению станций и их архитектурной отделке.

Участок "желтой" линии со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" должен быть возведен в этом году, подчеркнул Андрей Бочкарёв.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"