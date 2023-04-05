На М-4 "Дон" перевернулся автобус с людьми

Пострадали более 10 человек

Пассажирский автобус с людьми перевернулся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области.

ДТП произошло в Чертковском районе, на 813-м километре. Автобус следовал по маршруту Москва – Ставрополь. Водитель 1970 года рождения не справился с управлением, съехал с дороги на обочину, и автобус перевернулся.

В салоне находились 32 пассажира. На данный момент известно о более десяти пострадавших, двое госпитализированы.

"По предварительным данным, пострадали более десяти человек, их продолжают доставать из автобуса", - сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

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