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Собянин рассказал о развитии проекта проактивного диспансерного наблюдения москвичей

12:14
  • среда
  • 05 апреля 2023

Программа охватывает почти миллион москвичей с хроническими заболеваниями

Сергей Собянин объявил о продолжении проекта по диспансерному наблюдению за людьми с хронической сердечной недостаточностью. Мэр столицы отметил, что своевременное лечение помогает снизить или отсрочить тяжелые проявления этого заболевания.

"По новому московскому стандарту пациенты получают индивидуальную программу наблюдения. Врачи контролируют их состояние в динамике. Для этого в ЕМИАС запущен сервис "Диспансерное наблюдение", - сообщил Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Благодаря сервису лечащий врач может увидеть, что пациент вызывал скорую помощь. Программа диспансерного наблюдения охватывает почти миллион горожан с хроническими заболеваниями, добавил мэр Москвы.

"Для нас главная цель - сформировать у пациентов с хроническими заболеваниями культуру заботы о своем здоровье: своевременно проходить необходимые исследования, без пропусков принимать лекарства, следить за изменениями состояния", - рассказал Собянин.

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