ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Запорожье ожидают обстрелов перед началом контрнаступления ВСУ

12:18
  • среда
  • 05 апреля 2023

Группировка ВСУ завершила подготовку к атаке

Признаком начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области станут массированные артиллерийские обстрелы и атаки дронов-камикадзе. Украинская группировка войск завершила подготовку к наступлению, накопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

ВСУ сформировали группировку для наступления в Запорожье
Рогов: Киев стягивает западную бронетехнику на запорожское направление

"Я думаю, подтверждением начала так называемого контрнаступа будут массированные обстрелы с применением управляемых снарядом и ракет из РСЗО типа HIMARS и так далее. После чего - удары дронами-камикадзе с технологией FPV - то есть управляемыми, точными", - цитирует Рогова РИА Новости.

По данным Рогова, ВСУ пытаются прощупать прощупать слабые места на линии обороны, ведут разведку боем. Он отметил, что Киев накопил достаточно снарядов, техники и горюче-смазочных материалов, а также живой силы для начала контрнаступления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.