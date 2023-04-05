В Запорожье ожидают обстрелов перед началом контрнаступления ВСУ

Группировка ВСУ завершила подготовку к атаке

Признаком начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области станут массированные артиллерийские обстрелы и атаки дронов-камикадзе. Украинская группировка войск завершила подготовку к наступлению, накопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Я думаю, подтверждением начала так называемого контрнаступа будут массированные обстрелы с применением управляемых снарядом и ракет из РСЗО типа HIMARS и так далее. После чего - удары дронами-камикадзе с технологией FPV - то есть управляемыми, точными", - цитирует Рогова РИА Новости.

По данным Рогова, ВСУ пытаются прощупать прощупать слабые места на линии обороны, ведут разведку боем. Он отметил, что Киев накопил достаточно снарядов, техники и горюче-смазочных материалов, а также живой силы для начала контрнаступления.

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