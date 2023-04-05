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Жителей белгородского села вывезли на броневиках из-под обстрела ВСУ

12:26
  • среда
  • 05 апреля 2023

Пострадавших нет

Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под минометный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Администрация сельского поселения оперативно вывезла местных жителей в безопасное место, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние", - написал он в своем telegram-канале.

Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три дома и три автомобиля.

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