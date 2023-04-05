Актера Дмитрия Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей

Ранее он критиковал СВО

Тверской суд Москвы оштрафовал актера Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.

"Суд постановил признать Назарова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России", - огласила решение судья (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова из-за критики специальной военной операции.

Дмитрий Назаров снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Особую известность ему принесла роль шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня".

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