Кремль не видит перспектив для переговоров с Киевом

Ряд стран подталкивают Зеленского к контактам с Москвой

Перспективы для начала переговоров с украинскими властями не просматриваются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, мы пока никаких перспектив не видим для этого. Поэтому здесь нечего добавить к этому", - сказал представитель Кремля.

Пескова спросили, рассматривают ли в Москве возможность возобновления переговоров с Киевом - учитывая информацию о том, что некоторые страны Запада подталкивают руководство Украины к переговорам с Россией, передает "Интерфакс".

Ранее польские СМИ раскрыли "тайную цель" визита Владимира Зеленского в Варшаву. Источники утверждают, что польские власти намерены готовить украинского лидера, который прибыл в Польшу 5 апреля, к переговорам с Москвой.

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