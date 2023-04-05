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Кремль анонсировал объемное выступление Путина о внешней политике

12:54
  • среда
  • 05 апреля 2023

Сегодня, 5 апреля

Президент России Владимир Путин в среду, 5 апреля, выступит с объемной речью о внешней политике страны на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
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Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Церемония начнется в 15:00 в Большом Кремлевском дворце.

"Традиционно на церемонии с большим, достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин", — заявил Песков (цитата по ТАСС).

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в церемонии примут участие 17-18 новых послов, в том числе США.

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