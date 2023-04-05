В Москве подвели итоги заявочной кампании конкурса "Моя страна - моя Россия"

Организаторы рассказали об основных этапах соревнования

В среду в Москве прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги заявочной кампании Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Организаторы мероприятия рассказали об основных этапах соревнования и о номинациях. Кроме того, обсудили меры поддержки конкурсантов и возможности, которые получают победители.

Проект существует уже 20 лет. В нём принимают участие инициативные жители нашей страны, которые предлагают свои идеи по улучшению качества жизни и социально-экономическому развитию российских регионов.

"Конкурс "Моя страна - моя Россия" - это команда единомышленников. И кто попал в конкурс - это не случайные люди: это и эксперты, и участники, и организаторы, поскольку целая ассоциация выпускников - победителей конкурса. Я уверена, как я сказала, что 20-й сезон принесет нам новые имена, новые интересные идеи, которые мы обязательно поддержим, оценим и дадим им путёвку в жизнь", - рассказала председатель экспертного совета Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" Лилия Гумерова.

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