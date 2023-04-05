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Собянин: программа диспансерного наблюдения охватывает почти миллион москвичей с хроническими заболеваниями

14:18
  • среда
  • 05 апреля 2023

Специалисты постоянно на связи с пациентами

Рука на пульсе. Пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы - под пристальным наблюдением врачей, причем теперь не только, когда они оказываются на больничной койке. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в городе развивается проект по диспансерному наблюдению за москвичами с сердечной недостаточностью. Пациент может легко забыть пройти обследование или принять лекарство. А вот врач точно не забудет.

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"По новому московскому стандарту пациенты получают индивидуальную программу наблюдения. Врачи контролируют их состояние в динамике. Для этого в ЕМИАС запущен сервис "Диспансерное наблюдение". В нем, например, лечащий врач видит, что пациент вызывал "скорую". При необходимости он пригласит его на прием - скорректировать лечение или назначить дополнительные исследования", - написал Собянин в Telegram.

Контроль над пациентами с сердечно-сосудистой недостаточностью очень важен, признаются врачи. Такая система повышает качество оказания медицинской помощи. И главное - значительно снижается смертность и инвалидность среди пациентов этой группы.

"Динамическое наблюдение идет по основным девяти нозологиям. Эти пациенты выведены в отдельный регистр. У них есть помощники врача, которые с ними взаимодействуют постоянно. Это медицинские сестры, которые помогают каждому пациенту, имеющему данное хроническое заболевание, состоящему на диспансерном наблюдении, проходить все эти обследования, которые необходимы", - отметила Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиники №2.

Каждому пациенту формируется индивидуальный пакет назначений и предлагают даты обследования. Всегда в преддверии процедуры или посещения врача приходит SMS-уведомление.

"Благодаря информационной системе, благодаря помощникам врачей и вот этой общей командной работе у нас все исследования проходят максимально в короткие сроки. И результаты исследования тоже очень важные", - продолжила Шиндряева.

Среди так называемых "сердечников" большинство - пожилые люди. Им помогают освоиться в электронной медицинской карте. Но куда важнее, говорят врачи, донести до них важность регулярного обследования. И это первоочередная задача новой диспансерной программы.

"Для нас главная цель - сформировать у пациентов с хроническими заболеваниями культуру заботы о своем здоровье: своевременно проходить необходимые исследования, без пропусков принимать лекарства, следить за изменениями состояния. Программа диспансерного наблюдения охватывает почти миллион москвичей, страдающих девятью хроническими заболеваниями", - подчеркнул Собянин.

Под программу подпадают и пациенты, у которых больше одного хронического заболевания. Например, с сахарным диабетом второго типа, обструктивной болезнью легких или язвой желудка. В диспансерной системе сейчас задействованы 400 помощников врачей. Если потребуется, штат будет расширен до 600 медицинских работников.

Илья Данильцев, Егор Миронов, Юрий Ламзин, "ТВ Центр"

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