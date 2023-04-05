На ЦКАД заработала система, способная распознавать инциденты на дороге

Пока она работает в тестовом режиме

От одного до другого ДТП или нештатной ситуации на МКАД в среднем проходит 8 минут. Сократить количество подобных случаев может новая умная система. Её уже запустили на Центральной кольцевой автодороге на протяжении 100 километров.

Будущее уже настало. Чтобы поездка была предельно безопасной, "умной" должна быть не только машина, но и дорога. На ЦКАД в тестовом режиме заработала система, способная распознавать инциденты на дороге и принимать по ним необходимые решения. Например, если на скоростной трассе машина вдруг прижалась к обочине, значит что-то случилось и, возможно, там нужна помощь.

Остановка на дороге - самый распространённый случай, о котором сообщает система. Но в её алгоритмах заложено ещё 11 вариантов - задымление, авария, выпавший груз или отлетевшее колесо, выход животного на трассу. По таким поводам на место выезжает аварийный комиссар, который помогает разобраться с проблемой. При себе у него все необходимые инструменты - поменять колесо, зарядить аккумулятор. Помочь могут даже тем, кто замечтался и забыл перед поездкой заправить автомобиль.

"Имеются канистры под топливо. Под дизельное топливо и под бензин. Мы сразу реагируем, как только поступает сигнал. Или мы сами обнаруживаем при патрулировании. Имеется огнетушитель, если вдруг возгорание или ещё что-то", - пояснил аварийный комиссар Пётр Горшков.

Тем не менее, без человеческого контроля всё равно не обойтись. Хоть компьютер и способен всё сделать сам, некоторые случаи приходится разбирать, что называется, вручную. Точность распознавания - 95 процентов. Снежная буря, ливень или яркие лучи солнца, попавшие в объектив, иногда могут внести коррективы в параметры измерения. Однако это поправимо, говорят разработчики. Нейросеть самообучаема, и большинство неточностей исправляются в первые дни эксплуатации.

"Если мы говорим о системе выявления инцидентов, это и набор алгоритмов, и обучаемые нейросети. То есть в данном случае на каждой камере есть свой некий ракурс, который также проходит процесс дообучения", - пояснил руководитель разработки системы управления дорожного движения Николай Белый.

Протестировать систему решили пока на самом длинном Северо-Восточном отрезке Центральной кольцевой автодороги. Протяжённость - чуть более 100 километров. Специальные датчики считывают десятки показателей и передают в центр управления. По мере необходимости оператор меняет информацию на информационных табло на трассе, чтобы предупредить других участников движения о препятствиях впереди. Точно такая же система в скором времени заработает на новой платной трассе М12 "Москва – Нижний Новгород – Казань". И если эксперимент окажется удачным, им оснастят и другие московские трассы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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