В Москве накрыли подпольный цех по производству поддельного масла

Его готовили в кустарных условиях

Сами варили и сами разливали. На юго-востоке столицы задержаны двое поваров-любителей, которые в кустарных условиях готовили топлёное масло.

Своё производство они организовали в одном из гаражей в подмосковных Мытищах. Злоумышленники брали дешёвое пальмовое масло, растапливали его и разливали в стеклянные банки. Всё необходимое оборудование у них было, правда, за чистотой в помещении не следили совсем.

На тару предприниматели наклеивали этикетки с брендами известных производителей, которые подтверждали, что содержимое является сливочным маслом. Контрафакт распространяли через продовольственные рынки Москвы и области. Только на складе было обнаружено более 1700 банок готовой продукции. На подозреваемых заведено уголовное дело, свою вину они уже признали.

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