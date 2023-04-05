В Музее Востока покажут древнеегипетские мумии

Там открылась выставка "С берегов Нила до берегов Камы"

С берегов Нила до берегов Камы! В Музее Востока гостят мумии. Их привезли из Перми, чтобы отреставрировать, а ещё детально исследовать. И вот теперь, перед возвращением домой, саркофаги выставили на всеобщее обозрение.

Более 100 лет эти экспонаты оставались в Пермской художественной галерее. Привезенные в начале прошлого века из Египта неким предприимчивым пермяком, мумии сначала развлекали посетителей Паноптикума, а позже оказались надолго затеряны в фондах хранения. Пока два года назад в рамках масштабной реставрации галереи не появилась возможность в буквальном смысле смахнуть пыль с древнеегипетских артефактов.

"Реставрация однозначно была сложной, поскольку и мумии были в разрушенном состоянии, было сильное загрязнение, и саркофаги были в очень, скажем так, разобранном состоянии. Большую часть времени заняли, конечно расчистки, исследования", - рассказал художник-реставратор Олег Синицин.

Художникам-реставраторам удалось установить не только время жизни мумифицированных - первый и третий века до нашей эры, но даже возраст, заболевания и привычки. Оба египтянина – мужчины 40-50 лет, жили в эпоху Птолемеев. К исследованиям привлекли специалистов самых различных профилей. С помощью компьютерной томографии, изучения молекулярного состава, радиоуглеродного анализа удалось чуть лучше понять и саму технологию мумификации.

"Были взяты анализы, которые позволят выявить состав бальзамирующих веществ, использовавшихся для мумификации. Были также проведены комплексные исследования, связанные с красителями, использовавшимися для изображений на картонажах и саркофагах", - рассказал старший научный сотрудник научного исследовательского института Музея антропологии МГУ им. Ломоносова Алексей Крол.

Оказалось, что саркофаги намного старше самих мумий, а значит принадлежали современникам других династий. Исследование еще продолжается, и очевидно, ряд загадок вокруг сохранившихся артефактов еще предстоит разгадать. Пока же у москвичей и гостей столицы есть возможность увидеть отреставрированные экспонаты: накануне в Государственном музее Востока открылась временная выставка "С берегов Нила до берегов Камы".

Выставку постарались адаптировать даже под самых маленьких посетителей, сняв небольшой мультипликационный фильм о традициях и культуре Древнего Египта. В ближайшее время мумии вернутся в Пермь, чтобы впервые за долгое время, наконец, занять свое место в залах Художественной галереи.

Анна Пешехонова, Арсений Кобяков, "ТВ Центр".

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