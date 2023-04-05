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На ВДНХ началась промывка легендарных фонтанов

15:16
  • среда
  • 05 апреля 2023

"Дружба народов" и "Каменный цветок" заработают уже в конце апреля

На ВДНХ готовятся к весеннему сезону. Сегодня утром там началась промывка главных символов Выставочного комплекса - легендарных фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Это сложнейшие архитектурно-художественные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов. Поэтому моют их исключительно вручную.

Сначала хрупкие детали и мозаику очищают мягкой кистью, смоченную раствором лимонной кислоты, а потом специальным моющим средством обрабатывают гранитные поверхности. Работы продлятся как минимум пять дней. А сами фонтаны заработают уже в конце апреля.

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Промывка фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Промывка фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Промывка фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Промывка фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
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