На ВДНХ началась промывка легендарных фонтанов

"Дружба народов" и "Каменный цветок" заработают уже в конце апреля

На ВДНХ готовятся к весеннему сезону. Сегодня утром там началась промывка главных символов Выставочного комплекса - легендарных фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Это сложнейшие архитектурно-художественные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов. Поэтому моют их исключительно вручную.

Сначала хрупкие детали и мозаику очищают мягкой кистью, смоченную раствором лимонной кислоты, а потом специальным моющим средством обрабатывают гранитные поверхности. Работы продлятся как минимум пять дней. А сами фонтаны заработают уже в конце апреля.

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