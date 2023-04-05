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Собянин отметил популярность проекта "Московская музейная неделя"

13:15
  • среда
  • 05 апреля 2023

В следующий раз акция пройдет с 10 по 16 апреля

Популярность акции "Московская музейная неделя" растет. Ее участниками в этом году уже стали 250 тысяч человек, рассказал мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Телеграм-канале.

В рамках акции каждую третью неделю месяца горожане и гости столицы могут бесплатно сходить в столичные музеи и выставочные залы. В следующий раз акция пройдет с 10 по 16 апреля.

"В Государственном Дарвиновском музее гости увидят выставку "Почему их так назвали". Например, здесь расскажут, почему цаплю назвали цаплей. В Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно" посетителей ждет экспозиция о художественном предмете "Основные элементы", - сообщил Собянин.

Полная программа - на сайте акции.

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