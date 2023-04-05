Гросси признал факт обстрелов ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ встретился с главой "Росатома"

Гендиректор МАГАТЭ лично увидел последствия обстрелов Запорожской АЭС, которые произошли после его прошлого визита на станцию в 2022 году. Рафаэль Гросси рассказал об этом на встрече с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде.

"Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов станции, произошедших в ноябре прошлого года после его последнего визита. Как позитив, он отметил наличие на станции новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных", - сообщила пресс-служба госкорпорации в Telegram.

Гендиректор МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС на минувшей неделе. Это был его второй визит на ЗАЭС. В Калининград Гросси прибыл, чтобы обсудить с Лихачевым свою инициативу по обеспечению ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС.

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