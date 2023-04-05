Объекты Центра имени Кулакова ввели в эксплуатацию после реконструкции

Во время работ появилась трехэтажная надстройка над корпусом центра

Завершена реконструкция отделений акушерско-гинекологического центра в Обручевском районе. Во время работ появилась трехэтажная надстройка над двухэтажным корпусом центра, был обустроен отапливаемый надземный переход, а также создан ресурсный центр библиотеки.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в надстроенной части здания разместилось консультативно-поликлиническое отделение с малой операционной, стационар на 18 коек, операционный блок, административный блок, лаборатория, симуляционный центр с конференц-залом на 300 мест.

Отапливаемый надземный переход обеспечивает технологическую связь между отделениями главного корпуса.

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