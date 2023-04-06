Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Отличный день, чтобы строить планы

Овны

Вот и полнолуние! Наконец-то вы примете решение, касающееся личной жизни или работы. Уйти или остаться, стать еще ближе или отдалиться - сегодня придется что-то выбрать.

Тельцы

Сегодня многие из вас смогут навести порядок в делах. Бизнесмены и творческие натуры - в своих проектах. Но для всех без исключения день хорош, чтобы пересмотреть режим дня.

Близнецы

Любовь вскружит голову! А может быть, вас посетит новая идея, появится азартное увлечение. В любом случае, это будет яркий, запоминающийся день!

Раки

Вам предстоит приятное погружение в семейные дела. Это прекрасный день для принятия решений о ремонте, переезде и других переменах в доме.

Львы

У представителей этого знака в ближайшие дни закончится учеба. И если раньше вы никак не могли определиться, что же делать дальше, сегодня ясность появится.

Девы

Вам стоит подвести финансовые итоги или подсчитать, сколько удалось заработать за минувший месяц. Энергия денег сегодня ваша: о них можно думать, говорить, мечтать.

Весы

Полнолуние в вашем знаке наполнит вас энергией или эмоциями. Не упускайте возможность избавиться от того, что вам надоело или стало токсичным.

Скорпионы

Ваша интуиция сегодня обострится, сознание будет работать над важными вопросами. В этот день хорошо заниматься духовными практиками, йогой, читать молитвы.

Стрельцы

Вы можете обнаружить, что вам больше не хочется читать известного блогера или состоять в чате жильцов дома. Смена интересов - это нормально: все течет, все меняется!

Козероги

Если вы еще не нашли свое предназначение, не выбрали дело по душе - это ваш день. Подумываете о том, чтобы сменить работу? Сегодня сделать это будет легко.

Водолеи

Вы получите долгожданные новости про учебу, юридические вопросы или поездки. В этот день можно завершать дела и хвалить себя за любые результаты!

Рыбы

Вы с облегчением закончите выплачивать долг, либо получите какие-то неожиданные деньги. Проверьте свои платные подписки - пользуетесь ли вы ими?

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