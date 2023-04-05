Белорусские ракетчики начали маневры на границе с Польшей

Учения пройдут с 5 по 7 апреля

Полигон "Брестский" у границы с Польшей стал ареной учений Военно-воздушных сил и частей противовоздушной обороны Белоруссии. Здесь проходит тактическое учение с подразделением зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО.

"В соответствии с планом подготовки по предназначению с 5 по 7 апреля 2023 года на полигоне "Брестский" пройдет тактическое учение с одним из подразделений зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО", - сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

За время учений дивизиону предстоит марш в новый позиционный район. Там подразделение развернется в боевые порядки и заступит на боевое дежурство. В военном ведомстве подчеркнули, что ракетчикам предстоит работать в условиях постоянных активных радиоэлектронных помех. Кроме того, противник задействует БПЛА и диверсионно-разведывательные группы, передает РИА Новости.

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