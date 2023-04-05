86-летний политик - в миланской больнице "Сан-Рафаэле"

Сильвио Берлускони вновь попал в реанимацию. Экс-премьера Италии госпитализировали в миланскую клинику "Сан-Рафаэле". По данным газеты Corriere della Sera, Берлускони находится в палате интенсивной терапии из-за проблем с легкими.

Издание La Stampa, в свою очередь, сообщает, что 86-летний политик госпитализирован из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. По данным газеты, Берлускони прошел компьютерную томографию.

Берлускони - глава правой партии "Вперед, Италия". Она входит в находящуюся у власти в Италии правоцентристскую коалицию. В последние годы проблемы со здоровьем у политика возникают все чаще. На прошлой неделе экс-премьер провел в той же клинике четыре дня, передает ТАСС.

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