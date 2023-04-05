Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский истребитель МиГ-29
Минобороны сообщило в ходе брифинга, что российские войска сорвали контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР.
Потери украинских сил за сутки составили:
- свыше 410 военных и наемников на донецком направлении;
- более 80 военных на краснолиманском направлении;
- до 20 военных и гаубиц "Акация" на херсонском направлении;
Также сообщается, что ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области, пресекли деятельность пяти украинских ДРГ на купянском направлении, поразили командно-наблюдательные пункты батальонов двух бригад ВСУ, пресекли деятельность трех групп украинских диверсантов на южнодонецком и запорожском направлениях.
ПВО России за сутки уничтожила 13 ракет HIMARS, ракету HARM и 22 беспилотника ВСУ. Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский истребитель МиГ-29.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"