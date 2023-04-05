Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский истребитель МиГ-29

Минобороны сообщило в ходе брифинга, что российские войска сорвали контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР.

Потери украинских сил за сутки составили:

- свыше 410 военных и наемников на донецком направлении;

- более 80 военных на краснолиманском направлении;

- до 20 военных и гаубиц "Акация" на херсонском направлении;

Также сообщается, что ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области, пресекли деятельность пяти украинских ДРГ на купянском направлении, поразили командно-наблюдательные пункты батальонов двух бригад ВСУ, пресекли деятельность трех групп украинских диверсантов на южнодонецком и запорожском направлениях.

ПВО России за сутки уничтожила 13 ракет HIMARS, ракету HARM и 22 беспилотника ВСУ. Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский истребитель МиГ-29.

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