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Президент Литвы оказался членом КПСС со стажем

15:07
  • среда
  • 05 апреля 2023

Науседа был включен в список подлежащих высылке из страны

Литовские журналисты выяснили интересные детали биографии президента страны Гитанаса Науседы. Оказалось, что политик еще в 1988 году вступил в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС).

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Журналист Довидас Панцеровас предоставил порталу Delfi соответствующие документы – в частности, заявление Науседы с просьбой принять его в Компартию от 20 мая 1988 года. Партийный билет ему был выдан 27 июня того же года. Документы обнародовал на днях Литовский особый архив.

Отмечается, что в анкете кандидата на пост главы государства Гитанас Науседа не указал факт принадлежности к партии. Подчеркивается, что закон не требует в обязательном порядке оглашать эту информацию.

В Литве опубликованы также списки людей, которых должны были выслать из страны после распада СССР. Среди них значился и действующий президент республики. При этом журналист, обвинивший главу государства в сокрытии информации, не считает членство в КПСС "несмываемым пятном".

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