Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности полуострова закрыт

Украина сможет захватить Крым за пять-семь месяцев. Такое заявление в среду, 5 апреля, сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По утверждению чиновника, украинские военные "точно, за очень короткое время" окажутся на территории Крыма, после чего одной из целей будет "искоренение всего российского".

Подоляк заявил, что в Крыму нужно "полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства", поскольку "там должно быть только украинское культурное пространство, или глобальное культурное пространство", сообщает РБК.

18 марта 2023 года отмечалась девятая годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Историческое решение приняли сами жители на общенародном референдуме. Российские власти неоднократно подчеркивали, что принадлежность полуострова неоспорима и не является предметом для обсуждения.

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